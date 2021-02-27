

Haluk KARAASLAN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- ORTOPEDİ, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, kayak severleri beklenmeyen kazalara karşı uyararak, "Kasları canlandırmadan ve ısınmadan yapılan kayak, 2 günlük tatilde kabusa dönüşebilir" dedi.

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları Uzman Doç. Dr. Fatih Karaaslan, kayak severleri beklenmeyen kazalara karşı uyardı. Karaaslan, kayak ve snowboard yaparken meydana gelebilecek yaralanmalara dikkat çekerek, "Kas iskelet yaralanmaları insanların özellikle iş güç kaybıyla sonuçlanabilen, alçılama, bandajlama gibi tedaviler gerektirebilir. Yumuşak doku yaralanması olsa bile ortopedi uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ederim. Kayak severler hafta sonu için kayak planı yapıyorlar, yılın yorgunluğunu spor yaparak atmak istiyorlar. Sonuçta kaslar dinlenmiş oluyor, bu kasları tekrardan canlandırmadan ısınmadan spora başlıyorlar. Bu şekilde yapılan spor, 2 günlük tatilde kabusa dönüşebilir. Çok dikkatli bir şekilde bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'ISINMADAN SPOR YAPMAMALIYIZ'

Hafta sonu için kayağa gitmeye karar veren vatandaşları istenmeyen kazalara karşı uyaran Karaaslan, vatandaşların kış sporlarına başlamadan önce dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Kayak ve snowboard yaparken ilk olarak vücudumuza fit gelen ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Snowboard ve kayağa başlamadan önce eğer bu konuda acemilik söz konusuysa ya da spora yeni başlanıyorsa mutlaka profesyonel eğitmenlerden kısa süreli ders alınmasını tavsiye ediyorum. Spora başlamadan önce iyice kasların ısınması gerekiyor bunun için kültür ve fizik hareketleri yapılmasında fayda görüyorum. Kayak ve snowborda özellikle diz eklemi etrafında yaralanmaları bu yaralanmalar kırıklar dahi olabilir, bunlar cerrahi işlem oluşturacak kadar ciddi de olabilir. Snowboardda daha sık olmakla beraber el bileği, kol, ön kol ve omuz yaralanmaları görüyoruz. Kayak yapmadan önce zorluk derecesi uygun pisti kendimize göre seçmek, bir partnerle beraber kaymak; çünkü bir yaralanma durumunda acil yardım gerekebilir. Sık sık mola vermek, yorulduğumuz zaman mola vererek kaybettiğimiz sıvıyı tekrardan tüketmeye dikkat etmeliyiz."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Haluk KARAASLAN

2021-02-27 11:30:53



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