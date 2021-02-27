Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması: "İlimizde bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 30 artış oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması: "İlimizde bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 30 artış oldu"

İHA

Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması: "İlimizde bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 30 artış oldu"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlere katıldı. Burada araçlarındaki vatandaşlar ile sohbet eden Vali Günaydın, muafiyet belgelerini kontrol etti. Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, bazı vatandaşların gerçeğe aykırı belge düzenlediğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kayseri'de vaka artışında yüzde 30 oranında bir artış olduğunu dile getiren Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi kısıtlamalardan muaf olan kesimleri biz açıklıyoruz. Bunun yanında gerçeğe aykırı belgeler düzenleyenler olabiliyor. Bu konuda kısıtlamalarımıza uyan vatandaşlarımızın evde kaldıkları gibi muaf olmadığı halde bir gerekçe ile dışarı çıkmamaları için bu denetimleri sıklaştırıyoruz. Bu denetimler hepimizin sağlığı içindir, sağlığımızı korumak içindir. Eğer biz bu konuda zafiyet gösterirsek, bu konuda rehavete düşersek vaka sayılarının artışını durduramayız. Maalesef ilimizde bir hafta önceye göre vakalarda yüzde 30 seviyesinde bir artış oldu. Vakaların bu noktaya gelmesi tabi ki arzu etmediğimiz bir durum. Öyle zannediyorum ki Kayseri’de yaşayan hiçbir hemşerimiz vaka sayısının artışından memnuniyet duymaz. Tabi ki bu vaka sayılarının önüne geçmekte hepimizin çalışması ile gayret göstermesi ile fedakarlık göstermesi ile olacak. Evde kısıtlamalara uyarak bize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer muafiyetimiz yoksa onlar gibi evimizde kalalım ve dışarı çıkmayalım. Bizler dışarı çıktığımız müddetçe, hareketliliği artırdığımız müddetçe virüsünde dolaşma hızını artırıyoruz. Virüsün dolaşım hızını düşürmeden bizim vaka sayılarını aşağı çekmemiz mümkün değil. Sağlık çalışanlarımız çalışıyor. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, belediyelerimiz ve basın mensuplarımız yani herkes çalışıyor. Hepimizin amacı ilimizin vaka sayısının artışını olan il konumuna düşürmemek. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Günaydın, "Kamu görevlilerimiz ve ya işi gereği kısıtlamadan muaf olan serbest meslek sahiplerimiz ve vatandaşlarımız bu muafiyeti sadece işleri gereği kullanabilecekler. Yoksa ben muafiyet belgesine sahibim, ben kamu görevlisiyim hadi çocuklarımı alayım, pikniğe gideyim, dışarı çıkayım, eş dost akraba ziyareti yapayım, Erciyes’e çıkayım bu durumlar olmaz. Bizim kayak merkezimiz çalışıyor. Kayak merkezinden kimin faydalanacağı da belirlenmiş. Bunun dışında elindeki muafiyet belgesini kullanarak yukarı çıkmak çok doğru değil. Oradaki kalabalığı artırmak hem yukarıya çıkanların hem de dönüşte evlerindeki insanlarında sağlığını riske atıyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bizler kuralları belirlemişiz. Kurallara uyduğumuz müddetçe de vaka sayılarımız artmaz. Bizler hep beraber çok güzel mücadeleler verdik. Özellikle, 'gerekmedikçe evden çıkma Kayserim' diye de 15 gün hep beraber önemli bir eşiği geçtik. Şimdi elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız. Bu kazanımları elde etmek kolay olmadı. Şimdi bu kazanımları kaybedersek, o zaman yapmış olduğumuz o çalışmaların, o fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmamış olacak. Bizler tekrar bunu başardık, tekrar başaracağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Kurallara uyacağız. Kayseri gibi bir yerde eğer 200 bine yakın muafiyet belgesi varsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün itibari ile çalışmalara başladık. Bize herhangi bir muafiyet tanınmamışsa bunu zorlamanın bir anlamı yok. Bunu değişik yollar ile elde etmenin bir anlamı yok. Biraz daha sabırlı olacağız. Aşılama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hastanelerde sağlık çalışanlarımızın yükü ağırlaşmadan bu tedbirleri almak zorundayız. Biz yaşadık. Yakınımız, kardeşimiz, çocuğumuz hastalığa yakalandı. Komşumuz hastalığa yakalandı. Bu süreci yoğun bir şekilde yaşamama adına şimdiden ele almamız gereken konular olduğunu çok iyi biliyoruz. Hep beraber gayret göstereceğiz. Çok kısa sürede de vaka sayısının önüne geçmiş olacağız. Bunu da hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Bulunan cesedin kimliği belli oldu
Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere kaldı
YEREL HABERLER Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere ...
Kayseri'de yaşlıların yüzünü güldüren uygulama İl Sağlık Müdürlüğü, yatalak hastaları rahat ettirmek için evlerine hasta yatağı götürüyor İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli: "Yaşlılarımızın ve büyüklerimizin dualarına talibiz"
YEREL HABERLER Kayseri'de yaşlıların yüzünü güldüren uygulama İl ...
Endonezyalı genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Endonezyalı genç evinde ölü bulundu
Başkan Fevzi Konaç: "Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü"
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Konaç: "Erbakan'a zulmedenler tarihin ...
'Isınmadan yapılan kayak kabusa dönüşebilir'
YEREL HABERLER 'Isınmadan yapılan kayak kabusa dönüşebilir'
'Isınmadan yapılan kayak kabusa dönüşebilir'
YEREL HABERLER 'Isınmadan yapılan kayak kabusa dönüşebilir'
Çelik: "28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz"
YEREL HABERLER Çelik: "28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz"
Melikgazi'nin yeni tiyatro salonu tamamlandı
YEREL HABERLER Melikgazi'nin yeni tiyatro salonu tamamlandı
Kayserispor Uğur Kulaksız ile devam edecek
YEREL HABERLER Kayserispor Uğur Kulaksız ile devam edecek
İl Hıfzısıhha Kurulundan okullar ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER İl Hıfzısıhha Kurulundan okullar ile ilgili açıklama
(Özel) Sarraflardan altına yatırım çağrısı Sarraf Metin Meyilli: "Vatandaşlar bu düşüşleri alım olarak değerlendirsinler"
YEREL HABERLER (Özel) Sarraflardan altına yatırım çağrısı Sarraf ...
(Özel) Kuyuda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Kuyuda erkek cesedi bulundu
Vergi ödemeye gidene yasak yok
YEREL HABERLER Vergi ödemeye gidene yasak yok
Sevgilisinin kızını istismar eden İranlı sanığa 3 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Sevgilisinin kızını istismar eden İranlı sanığa 3 yıl ...
Hocalı Şehitleri Talas’ta anıldı
YEREL HABERLER Hocalı Şehitleri Talas’ta anıldı
Develi’de ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Develi’de ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımına ...
Yaşlı teyzenin parasını bulan duyarlı vatandaş parayı teslim etti
YEREL HABERLER Yaşlı teyzenin parasını bulan duyarlı vatandaş parayı ...
Melikgazi Belediye personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeline trafik eğitimi
'İkinci Cemre' suya düştü
YEREL HABERLER 'İkinci Cemre' suya düştü
Ampute Futbol Kulüpleri Birliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ampute Futbol Kulüpleri Birliği toplantısı yapıldı
Talas'ta doğaya organik uygulama
YEREL HABERLER Talas'ta doğaya organik uygulama
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir
YEREL HABERLER Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir