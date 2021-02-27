OSB Teknik Koleji 5. kez kazandı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligde beşinci galibiyetini aldı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 17.haftasını galibiyetle kapattı. TuruncuSiyah takım, evinde oynadığı maçta Antalyaspor’a sert vermeden 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar rakibi Antalyaspor her iki maçta da mağlup etmiş oldu. Bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 15 yaptı. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 18.haftasında deplasmanda Çukurova Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;
2.Hafta Numune GençlikOSB Teknik Koleji 03
5.Hafta OSB Teknik KolejiSakarya Voleybol 31
6.Hafta AntalyasporOSB Teknik Koleji 13
13.Hafta OSB Teknik Koleji Numune Gençlik 30
17.Hafta OSB Teknik KolejiAntalyaspor 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.