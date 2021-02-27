Başkan Büyükkılıç 'Enerji' çalıştayına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin KASKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği 'Enerji' konulu çalıştaya katılarak, yerli ve milli teknolojiler ile enerji verimliliği konularına dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, KASKİ’de kullanılan yerli ve milli teknolojileri inceleme ve geliştirme çalışmaları yapıldığını ifade ederek, “Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yetkilileri KASKİ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyorlar” dedi.

TÜBİTAK MAM, Türkiye Belediyeler Birliği ve KASKİ işbirliğinde “Enerji” konulu çalıştay düzenledi. Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Çalıştay, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün sunumu ile başladı. KASKİ Genel Müdürü Doç Dr. Özgür Özdemir ile KASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ufuk Tan Aslan, Portal, CBS ve Kurumsal Zeka konuları hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler. Daha sonra da Doç Dr. Özgür Özdemir, KASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen ile “Enerji Verimliliği” konusu hakkında, KASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Durmuş Çelebi’yle ise DMA konusu hakkında sunum yaptı. Program sonrası KASKİ’de kullanılan yerli ve milli teknolojileri inceleme ve geliştirme çalışmaları yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “TÜBİTAK MAM ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin KASKİ Genel Müdürlüğü’müzde düzenlediği “Enerji” konulu çalıştayı ziyaret ettik. Burada yerli ve milli teknolojileri geliştirme konusunda birçok çalışma yapılıyor. KASKİ’de görev yapan arkadaşlarımızla fikir alışverişleri yapıyorlar. Biz de değerlendirmeler de bulunduk, hem de bilgiler aldık” diye konuştu.

Her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Büyükkılıç, “Sizlere katkı sağlamaya hazırız. İyi niyetimizle bu millete layık olma yönünde gayret edersek, Allah bize sahip çıkar. 'İnsanların hayırlısı faydalı olandır' biz de faydalı olmaya gayret ediyoruz” dedi.

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