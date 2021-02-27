Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Endonezyalı üniversite öğrencisi Muhammed Khikamuzain (22), evinde ölü bulundu.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain, sabah saatlerinde Talas ilçesi Keçiköy mahallesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı. Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-02-27 16:33:27
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