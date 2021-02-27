Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi



Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildiKAYSERİ'de, yurt dışından geldikleri için karantinada olmaları gerekirken sokağa çıkan gurbetçiler A.D. ve N.D., 3 bin 150´şer TL para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında yabancı plakalı otomobili durdurdu. Sürücü A.D. ile yanındaki arkadaşı N.D.'nin yapılan HES kodu kontrolünde Hollanda'dan geldikleri ve karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanan A.D. ve N.D., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürülerek karantinaya alındı.Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-02-27 17:19:39



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