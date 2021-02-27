Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)HES Kablo Kayserispor, ligin 28´inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon, yan top ve şut çalıştı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-27 17:26:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.