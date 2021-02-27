Bellona Kayseri Basketbol’da 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

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Bellona Kayseri Basketbol’da 4 oyuncu, Bir Evim Elazığ Özel İdare ile oynanan karşılaşmada çift haneli sayılara ulaştı.

İki hafta üst üste kazanma başarısı göstererek moral bulan Bellona Kayseri Basketbol’da Kalani Chanel Brown 15, Glory Bassey Johnson 15, Tyasha Pearl Desiree Harris 14, Kitija Laksa 13 çift haneli sayılara ulaştı. Melis Gülcan ise takıma 8 sayı ile katkı verdi.

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