Motosikletiyle çarptığı köpek öldü, kendisi ağır yaralandı

Özer KAYA/ SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde plakasız motosikletiyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan Umut Tataroğlu (19), ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle ilerleyen Umut Tataroğlu, karanlıkta önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, motosikletten düşen Tataroğlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tataroğlu, gelen sağlık ekipleri tarafından Sarıoğlan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA
2021-02-27 22:16:09
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