Kuş Cenneti'nde göç hareketliliği başladı Göçmen kuşlardan görsel şölen

Kayseri’de 301 kuş türünün yaşadığı ‘Kuş Cenneti’ Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda göç hareketliliği başlarken, göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de; Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı’nda göç hareketliliği başladı. 301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı’nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Göç hareketliliğinin başladığı Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye’den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göçmen kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Bölge ayrıca fotoğrafçıların da uğrak yerleri arasında. Bin 300 metrelik yürüyüş yolu, gözetleme kuleleri ile seyrine doyum olmayan manzaraları vatandaşa sunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, ayrıca at ve kayık turlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor. Sultan Sazlığı hakkında bilgiler veren İşletmeci Doğukan Atasoy; “Sultan Sazlığı’nda kayık turları yapıyoruz. Müzemiz var, sandal turlarına çıkıyoruz. Aynı zamanda cip turu, at turu düzenliyoruz. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Sultan Sazlığımızda 301 çeşit kuş türünün olduğunu vatandaşlarımıza aktarıyoruz” dedi.

Milli parka vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Atasoy; “Vatandaşların ilgisi yüksek, özellikle son 56 sene içerisinde daha büyük tanıtımlar ile birlikte müşterilerimizi kabul ediyoruz. Sultan Sazlığı kuşları ile ünlü, memeli kuşların çoğunlukta olduğu 301 adet kuş çeşidimiz var. Nesli tükenen hayvanların yarısı burada. Alaca, kurt ve sansar gibi birçok hayvan burada ve kuşlar genelde Mart gibi geliyorlar” ifadelerini kullandı.

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