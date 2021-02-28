İzmir’den geldiler Erciyes’te kayak yapmanın keyfine vardılar

İzmir’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk’ projesi çerçevesinde Kayseri’ye gelen gençler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk’ projesi çerçevesinde İzmir’den gelen gençler Kayseri’de misafir edildi. Erciyes Kayak Merkezi’ne çıkan gençlerin bir kısmı kızakla kayarken, bir kısmı da aldıkları eğitim ile kayma stillerini denedi.

İzmir’den gelen gençlere, Kayseri’den İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Murat Eskici de eşlik etti.

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