Melikgazi Belediyesi eğitim öncesi okulları dezenfekte etti

Melikgazi Belediyesi, 2 Mart’ta başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde eğitimöğretim başlayacak tüm okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı.

Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun bir hijyen çalışması yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ihtiyacı olan birçok okulda bakım onarım çalışmaları yapmıştık. Yenileme çalışmalarıyla çocuklarımıza daha iyi bir eğitimin kapısını açarken onların hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için de gayret ediyoruz. Salgın başladığı günden bu yana belediye olarak aralıksız dezenfekte çalışmalarımız devam etti. Aylardır okullarından, öğretmenlerinden uzak kalan öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için okullarımızı dezenfekte ettik. 02 Mart'ta başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi gerekli bütün önlemleri alarak dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Eğitim devam ettiği sürece de belli aralıklarla okullarımızı dezenfekte edip sağlıklı eğitim ortamı sunacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu anlamda da tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtulur normal sağlıklı hayatımıza döneriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.