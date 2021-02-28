Melikgazi'de yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam

İlçenin farklı bölgelerinde devam eden üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürdüren Melikgazi Belediyesi yeni yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt sezonu öncesi hazırlık çalışmaların yoğunlaştırdıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Melikgazi'nin de gelişimine katkı sağlıyor. Daha konforlu ve seri ulaşım yapma imkânı sağlanıyor. İnşallah kış aylarında da hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecektir. İlçemizin kalkınması için yeni ve nitelikli yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz. Her biri 400 metre uzunluğunda yolu açıp, stabilize malzeme sereceğiz. Becen Mahallesi’nde yol ve kod çalışması işine devam ediyoruz. Burasıda aynı şekilde parsellere ulaşım yolu ve kod çalışması işi. İki ayrı yerde iki yol açma çalışmamız var. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra ulaşım kolaylığı sağlanacak. Hayırlı olsun” dedi.

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