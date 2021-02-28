Birliğinde hayatını kaybeden asker toprağa verildi

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Uzman Çavuşluk görevini yaptığı birlikte hayatını kaybeden Kayserili asker toprağa verildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Salman Jandarma Karakol Komutanlığı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Kayserili 27 yaşındaki İbrahim Demir, birliğinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İbrahim Demir, memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Emiruşağı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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