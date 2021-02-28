Bellona Kayseri Basketbol ilk kez üst üste kazandı

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Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iki maç üst üste kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 7 galibiyetini alarak 29 puana ulaştı. Ligin 22. haftasında sahasında Elazığ İl Özel İdarespor 9274 mağlup etmeyi başaran SarıKırmızılılar üst üstte ikinci galibiyetini aldı.

Sarı Kırmızılılar 21.haftada deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir’i yenerken 22.hafta ise evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’u yendi.

Son iki maçını kazanarak 4 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbolda yüzler gülüyor.

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