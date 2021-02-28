10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten ekipler, N.Y´nin Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığını belirledi. Şüpheli nakliye aracı ile ev eşyası taşıdığı sırada Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-02-28 19:57:28



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