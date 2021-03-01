Develispor yeniden lider

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Develi Belediyespor ligin 17. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ürgüpspor’u 31 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Develi Belediyespor, Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda ağırladığı Ürgüpspor’u 31 yenerek yeniden liderlik koltuğunun sahibi oldu. Rakibi önünde 106 dakika süren mücadelede setlerde 2624, 2521, 2025 ve 2522’lik üstünlük kuran Develi Belediyespor, böylece şampiyonluk yolunda son derece önemli bir adım atmış oldu.

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