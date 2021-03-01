Kitija Laksa, Kapadokya’yı Gezdi!

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Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kitija Laksa, takım arkadaşları ile birlikte Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında keyifler yerinde. Son iki maçını kazanarak büyük moral bulan SarıKırmızılılar hafta sonunu dinlenerek geçirdi.

Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden olan Kitija Laksa takım arkadaşları Melis Gülcan ve Mja Miljkovic ile birlikte tarihi yerleri gezerek vakit geçirdi. Bellona Kayseri Basketbol forması giyen başarılı oyuncu ayağının tozu ile ilk gittiği yer Kapadokya oldu.

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