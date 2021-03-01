Kayserispor ile Rizespor 24.randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Ligin alt sıralarını ilgilendiren müsabaka 3 Mart Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 24.kez karşılaşacak. Geride kalan 23 müsabakada 9 kez Hes Kablo Kayserispor kazanırken 7 kez de Çaykur Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 27 gol atarken Çaykur Rizespor ise 23 golle cevap verdi.
Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 10 kazanmıştı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı da Kayserispor 10'lık sonuçla kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
1979/1980 Ç.RizesporKayserispor 11
1979/1980 KayserisporÇ.Rizespor 10
1985/1986 Ç.RizesporKayserispor 10
1985/1986 KayserisporÇ.Rizespor 11
2004/2005 Ç.RizesporKayserispor 21
2004/2005 KayserisporÇ.Rizespor 21
2005/2006 KayserisporÇ.Rizespor 31
2005/2006 Ç.RizesporKayserispor 00
2006/2007 Ç.RizesporKayserispor 21
2006/2007 KayserisporÇ.Rizespor 10
2007/2008 Ç.RizesporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporÇ.Rizespor 30
2013/2014 Ç.RizesporKayserispor 02
2013/2014 KayserisporÇ.Rizespor 02
2015/2016 KayserisporÇ.Rizespor 00
2015/2016 Ç.RizesporKayserispor 00
2016/2017 KayserisporÇ.Rizespor 21
2016/2017 Ç.RizesporKayserispor 24
2018/2019 KayserisporÇ.Rizespor 22
2018/2019 Ç.RizesporKayserispor 30
2019/2020 KayserisporÇ.Rizespor 10
2019/2020 Ç.RizesporKayserispor 32
2020/2021 Ç.RizesporKayserispor 10
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