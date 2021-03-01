Kayserispor ile Rizespor 24.randevuda

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Ligin alt sıralarını ilgilendiren müsabaka 3 Mart Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 24.kez karşılaşacak. Geride kalan 23 müsabakada 9 kez Hes Kablo Kayserispor kazanırken 7 kez de Çaykur Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 27 gol atarken Çaykur Rizespor ise 23 golle cevap verdi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 10 kazanmıştı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı da Kayserispor 10'lık sonuçla kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 Ç.RizesporKayserispor 11

1979/1980 KayserisporÇ.Rizespor 10

1985/1986 Ç.RizesporKayserispor 10

1985/1986 KayserisporÇ.Rizespor 11

2004/2005 Ç.RizesporKayserispor 21

2004/2005 KayserisporÇ.Rizespor 21

2005/2006 KayserisporÇ.Rizespor 31

2005/2006 Ç.RizesporKayserispor 00

2006/2007 Ç.RizesporKayserispor 21

2006/2007 KayserisporÇ.Rizespor 10

2007/2008 Ç.RizesporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporÇ.Rizespor 30

2013/2014 Ç.RizesporKayserispor 02

2013/2014 KayserisporÇ.Rizespor 02

2015/2016 KayserisporÇ.Rizespor 00

2015/2016 Ç.RizesporKayserispor 00

2016/2017 KayserisporÇ.Rizespor 21

2016/2017 Ç.RizesporKayserispor 24

2018/2019 KayserisporÇ.Rizespor 22

2018/2019 Ç.RizesporKayserispor 30

2019/2020 KayserisporÇ.Rizespor 10

2019/2020 Ç.RizesporKayserispor 32

2020/2021 Ç.RizesporKayserispor 10

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