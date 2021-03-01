Kayseri-Adana yolunda trafik kazası: 3 yaralı

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KayseriAdana karayolunda meydana gelen ve otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre KayseriAdana karayolu İncesu OSB mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Alaaddin E.K.’nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda ters döndü. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alaaddin E.K, Zümre A.K. ve Ruken K.’ya müdahale etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İncesu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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