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Kayseri’de ‘Muhasebe Haftası’ nedeni ile çelenk koyma töreni yapıldı KSMMMO Sekreteri Baki Gümüşoluk: “Mücbir sebep hali genişletilmelidir”

İHA

Kayseri’de ‘Muhasebe Haftası’ nedeni ile çelenk koyma töreni yapıldı KSMMMO Sekreteri Baki Gümüşoluk: “Mücbir sebep hali genişletilmelidir”

17 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası(KSMMMO) tarafından çelenk koyma töreni yapıldı. Törende açıklama yapan KSMMMO Sekreteri Baki Gümüşoluk, mali müşavirlerin de talepleri olduğunu söyleyerek, “Mücbir sebep hali genişletilmelidir” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene KSMMMO yönetimi, üyeler ve basın mensupları katıldı.
Mali Müşavirlerin pandemi döneminde de hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen KSMMM Oda Sekreteri Baki Gümüşoluk “Hayatımızın her alanını etkileyen pandemi dolayısı ile Muhasebe Haftamızı sınırlı bir organizasyonla kutluyoruz. COVID19 süreci Mali Müşavirlik mesleğinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduğu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Mali Müşavirler pandeminin zor şartlarında, görevi başında işletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşlarımız aramızdan ayrıldı. Halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyor, aramızdan ayrılanlara Allahtan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı mali müşavirler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır” dedi.
Gümüşoluk, mesleklerinde bazı çözüm istenilen sorunların olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“TÜRMOB ve Odalarımız kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan Mali Müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır. Çözümünü talep ettiğimiz bazı sorunlarımız şöyle, mücbir sebep hali genişletilmelidir. Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali Müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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