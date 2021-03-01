İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den çiftçilere TARSİM uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Şubat ayında meydana gelen iki olayda üretici ve besicilerin zarar gördüğünün altını çizerek, TARSİM (Tarım Sigortası Havuzu) uyarısında bulundu.

Kayseri’de Şubat ayının ilk haftasında Kocasinan ilçesine bağlı Hırka mahallesinde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hidayet Demirtaş’a ait arazide depolanan 6 bin adet saman balyası çıkan yangında yanarak kül oldu.

27 Şubat tarihinde ise Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya mahallesinde Ersoy Doğan’a ait ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan olayların ardından kısa sürede vatandaşların yanında olan ve bilgiler alan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gerekli incelemelerde bulunarak yaraların devlet tarafından sarılmasında yardımcı oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı incelemeler sonrasında üreticiler ve besicilere TARSİM konusunda uyarıda bulundu. Şahin, Son günlerde yaşadığımız bu ve benzeri olaylar gösteriyor ki üretici ve yetiştiricilerimiz TARSİM’in önemini ve gerekliliğini anlayarak ona göre tedbir almalı” dedi.

TARSİM NEDİR?

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Türkiye'de devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulan havuz. 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" uyarınca kurulmuştur.

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