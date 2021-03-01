Jandarmadan bonzai operasyonu

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir kişi 350 gram bonzai maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde S.T.’nin ikametinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda 350 gram bonzai maddesi, 2 adet alüminyum folyo ve kova diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan S.T. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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