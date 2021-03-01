Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı

Melikgazi Belediyespor ligdeki beşinci galibiyetini deplasmanda Global Connect Travel Düzce’yi 32 yenerek elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Son 3 maçtır kazanarak çıkışa geçen Melikgazi Belediyespor lig'in 17.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Global Connect Travel Düzce’yi 32 mağlup ederek ligdeki beşinci galibiyetini aldı. A Grubunda geride kalan 17.hafta sonunda 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 16 puanla 11.sırada yer alıyor.
Melikgazi Belediyespor’un kazandığı maçlar şu şekilde;
4.Hafta Melikgazi BelediyesporHalkbank: 31
5.Hafta Ziraat BankasıMelikgazi Belediyespor: 03
15.Hafta HalkbankMelikgazi Belediyespor: 13
16.Hafta Melikgazi BelediyesporZiraat Bankası 30
17.Hafta Travel DüzceMelikgazi Belediyespor 23
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