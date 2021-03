Büyükşehir Kütüphaneleri 775 kişi ağırladı, 260 bin ödünç kitap verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Okuyan ve Okutan Şehir Kayseri”ye yakışır şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında 3’ncü sırada yer alan Kayseri’de geçtiğimiz yıl 775 bin kişi kütüphaneleri ziyaret etti. Pandemi döneminde ödünç verdiğimiz kitap sayısı da 260 bini buldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak kütüphane hizmetini önemsediklerini ve “Kütüphaneler Şehri Kayseri” sloganıyla bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

2020 yılı içerisinde hizmete aldıkları kütüphaneler ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısını 7’ye çıkardıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde modern bir kütüphane ile Bozantı Caddesi’ne Çocuk Kütüphanesi yapacaklarını söyledi.

Kayseri’nin okuma ve okutma anlamında çok duyarlı bir şehir olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, , Kovid19 salgınında bir dönem kütüphanelere ziyaretçi kabul edilmemesine rağmen ortaya çıkan rakamların bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında 3’ncü sırada yer alan Kayseri’de geçtiğimiz yıl 775 bin kişi kütüphaneleri ziyaret etti. Pandemi döneminde ödünç verdiğimiz kitap sayısı da 260 bini buldu” diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Şu an pandemiden dolayı kurallara göre kütüphanelerimiz hizmet veriyor. Pandemi koşullarına uygun şekilde de gençlerimiz gelip bu bilgi yuvalarından yararlanıyor. Kitaplar alındıktan hemen dezenfekte ediliyor. Girişlerde HES kodu soruluyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Sık sık dezenfekte işlemleri de uygulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri de gösteriyor ki yavrularımız gönül rahatlığı ile kütüphanelerimize geliyor. 81 il arasında en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında ilk 3 arasındayız. Gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz ve hazırlamaya da devam edeceğiz”

Başkan Büyükkılıç, zengin kitap varlığı ve kaliteli tefrişatı ile çağın standartlarında açılan modern kütüphanelerin hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından rağbet görmesinin kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir bünyesindeki 7 kütüphaneye bu yıl 2 yeni kütüphane daha ekleneceğini söyledi.

“BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİ 775 BİN KİŞİ AĞIRLADI, 260 BİN ÖDÜNÇ KİTAP VERDİ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Okuyan ve Okutan Şehir Kayseri”ye yakışır şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında 3’ncü sırada yer alan Kayseri’de geçtiğimiz yıl 775 bin kişi kütüphaneleri ziyaret etti. Pandemi döneminde ödünç verdiğimiz kitap sayısı da 260 bini buldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak kütüphane hizmetini önemsediklerini ve “Kütüphaneler Şehri Kayseri” sloganıyla bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

2020 yılı içerisinde hizmete aldıkları kütüphaneler ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısını 7’ye çıkardıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde modern bir kütüphane ile Bozantı Caddesi’ne Çocuk Kütüphanesi yapacaklarını söyledi.

Kayseri’nin okuma ve okutma anlamında çok duyarlı bir şehir olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, , Kovid19 salgınında bir dönem kütüphanelere ziyaretçi kabul edilmemesine rağmen ortaya çıkan rakamların bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında 3’ncü sırada yer alan Kayseri’de geçtiğimiz yıl 775 bin kişi kütüphaneleri ziyaret etti. Pandemi döneminde ödünç verdiğimiz kitap sayısı da 260 bini buldu” diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Şu an pandemiden dolayı kurallara göre kütüphanelerimiz hizmet veriyor. Pandemi koşullarına uygun şekilde de gençlerimiz gelip bu bilgi yuvalarından yararlanıyor. Kitaplar alındıktan hemen dezenfekte ediliyor. Girişlerde HES kodu soruluyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Sık sık dezenfekte işlemleri de uygulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri de gösteriyor ki yavrularımız gönül rahatlığı ile kütüphanelerimize geliyor. 81 il arasında en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında ilk 3 arasındayız. Gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz ve hazırlamaya da devam edeceğiz”

Başkan Büyükkılıç, zengin kitap varlığı ve kaliteli tefrişatı ile çağın standartlarında açılan modern kütüphanelerin hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından rağbet görmesinin kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.