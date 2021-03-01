Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Ligin 28.haftasında 03 Mart 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo KayserisporÇaykur Rizespor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.