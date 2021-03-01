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Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

İHA

Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Ligin 28.haftasında 03 Mart 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo KayserisporÇaykur Rizespor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

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