Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü bitkisel dezenfektan üretti Kayseri'de 'moringa' bitkisinden alkolsüz ve kimyasal maddesiz dezenfektan üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü bitkisel dezenfektan üretti Kayseri'de 'moringa' bitkisinden alkolsüz ve kimyasal maddesiz dezenfektan üretildi

İHA

Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü bitkisel dezenfektan üretti Kayseri'de 'moringa' bitkisinden alkolsüz ve kimyasal maddesiz dezenfektan üretildi

Kayseri'de öğretmen ve öğrenciler, alkollü dezenfektan kullanımında elde meydana gelen tahrişi önlemek amacıyla moringa bitkisinden yüzde yüz bitkisel dezenfektan üretti.
Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından harekete geçen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler, el ve ortam dezenfektanı üretimine başladı. 2020'nin 10 aylık sürecinde 5 milyon 750 bin TL ciro yapan okuldaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kimya Öğretmeni Abdulkadir Baysal öncülüğünde harekete geçen okul, alkollü dezenfektan kullanımında elde meydana gelen tahrişi önlemek amacıyla A, B ve vitaminleriyle zengin moringa bitkisinden alkolsüz ve kimyasal madde içermeyen el ve ortam dezenfektanı üretmeyi başardı.
Çalışmaları hakkında bilgiler veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, "Mart ayında ilk vakanın görülmesinden sonra ortam dezenfektanı üretimi ile çalışmalarımıza başladık. Sonrasında el dezenfektanı, sınavlarla birlikte giysi dezenfektanı, ayakkabı ve paspas dezenfektanı gibi ürünler ortaya çıktı. Okulların ve resmi kurumların el sabunlarını, köpük sabunu, çamaşır suyu ve yoğun çamaşır suyu gibi malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Mart ayından itibaren 10 ayda öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Burada 5 milyon 750 bin TL ciro yaptık. Öğrencilerimize de 180 bin TL civarında ücret ödeyerek çalışmalarının karşılığını verdik" dedi.
Karabulut, "Yeni ürünümüzde alkol ve kimyasal madde içermeyen, yenilebilir maddelerden yapılan el ve ortam dezenfektanıdır. Bu ürünümüzün ana bitkisi moringadır. Bu bitki bugünlerde çok meşhur ve baya ürünü ortaya çıktı. Ülkemizde üretilen bir bitki olduğu için değerli bir malzemedir. Alkollü dezenfektanlarda ele temas ettiği zaman bir süre sonra buharlaşıyor ve buradaki yağ tabakasını çözüyor. Bu tabakada kendisi kadar su tuttuğu için eldeki nemde gidiyor. Dolayısıyla deri de deformeler oluyor. Ortam dezenfektanında da klorlu ve hipoklorit kullanıyoruz. Bu ürünü kullanırken ortamı boşaltmak zorunda kalıyoruz. Belli bir süre ortamda kimsenin bulunmaması gerekiyor. Bu ürünümüzü sıktığınız zaman, yenilebilir malzemeler olduğu için hiçbir zararı yok ve ortamda kullanıldığı zaman boşaltmaya gerek yok. Sınav aralarında, hastanelerde ve cezaevlerinde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Bitkisel dezenfektanın vücuda faydası var"
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Abdulkadir Baysal ise, “Mevcutta kullandığımız ürünlerde alkol ve kimyasal maddeler içeriyor. Bu kimyasallar, insan sağlığına zararlıdır. Bundan dolayı bizde bir arayış içerisine girdik. Bu arayış neticesinde bilimsel makaleleri ve dünyada yapılan araştırmaları inceledik. Bu araştırmalar neticesinde biz moringa bitkisine ulaştık ve bu ürünü kullanma kararı aldık. Bu ürünün yanında antioksidan madde üreten otlarda kullandık. Bu otlarla birlikte bir karışım yaptık ve bu ürünümüzü elde ettik. Şimdi kullandığımız hem ortam dezenfektanlarında hem de el dezenfektanlarımızda kimyasal maddeler söz konusudur. El dezenfektanlarında kullandığımız alkol özellikle elimizin üstündeki yağ tabakasını çözdüğü için ellerimizde bir kuruluğa ve çatlamaya sebep oluyor. Bizim ürettiğimiz üründe ise bildiğimiz otlardan üretildiği için yenilebilir besin dediğimiz yüzde 100 bitkisel ürünlerden meydana geliyor. Bunun da insan vücuduna en ufak bir zararı olmuyor. Bu ürünlerin bakterilere etkisi olduğu gibi vücudumuza yararlı özellikleri de var. Moringa bitkisi, A, B ve E vitaminleri bakımından çok güçlü bir bitkidir. Cilde temas edip, cilt olnu emdiğinde faydası bile oluyor. Ayrıca, moringa bitkisinin SARS ve MERS virüslerine karşı etkinliği söz konusuydu. Biz bundan dolayı bu bitkiyi kullanmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda biz bunu Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmuş bir kuruluşa gönderdik ve sonucunda da ürünümüzün bakterisidal ve pungisidal aktiviteye sahip olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
Melikgazi'nin tarihi animasyonları ilgiyle izleniyor
YEREL HABERLER Melikgazi'nin tarihi animasyonları ilgiyle izleniyor
Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
Büyükşehir Kütüphaneleri 775 kişi ağırladı, 260 bin ödünç kitap verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Kütüphaneleri 775 kişi ağırladı, 260 bin ...
Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı
Spor A.Ş. yüzücüleri başarı için kulaç attı
YEREL HABERLER Spor A.Ş. yüzücüleri başarı için kulaç attı
A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor
YEREL HABERLER A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya ...
A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor
YEREL HABERLER A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya ...
Yöresel Ürünler Fuarında Ayçiçek yağı 49 TL Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: “Kaliteli ve onaylı ürünleri ucuza vatandaşla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler Fuarında Ayçiçek yağı 49 TL Sun ...
Jandarmadan bonzai operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan bonzai operasyonu
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den çiftçilere TARSİM uyarısı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den çiftçilere TARSİM ...
Kayseri’de ‘Muhasebe Haftası’ nedeni ile çelenk koyma töreni yapıldı KSMMMO Sekreteri Baki Gümüşoluk: “Mücbir sebep hali genişletilmelidir”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Muhasebe Haftası’ nedeni ile çelenk koyma ...
Kayseri-Adana yolunda trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri-Adana yolunda trafik kazası: 3 yaralı
Kayserispor ile Rizespor 24.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Rizespor 24.randevuda
Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci: "Play Off’u garantiledik"
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci: "Play ...
Kayserispor’da 2 önemli eksik
YEREL HABERLER Kayserispor’da 2 önemli eksik
Kitija Laksa, Kapadokya’yı Gezdi!
YEREL HABERLER Kitija Laksa, Kapadokya’yı Gezdi!
Sıfırdan zirveye yolculuk
YEREL HABERLER Sıfırdan zirveye yolculuk
Develispor yeniden lider
YEREL HABERLER Develispor yeniden lider
10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü ...
Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
YEREL HABERLER Kış sporları tutkunları Kayseri'de yarıştı
Kadir Yağlıoğlu’nu unutmadılar
YEREL HABERLER Kadir Yağlıoğlu’nu unutmadılar
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, 12 hayvanı telef olan besiciyi ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, 12 hayvanı telef olan ...