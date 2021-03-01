HADAK Avrupa yarışlarına hazırlanıyor

Kısa adı HADAK olan Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü sporcuları Erciyes Kayak Merkezi’nde yaptıkları antrenmanla Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve Dağ Kayağı Antrenörü Ahmet Duran, Dağ Kayağı takımının Türkiye şampiyonasında 5 madalya elde ettiğini belirterek kulübe katkılarından dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a teşekkür etti.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda hafta sonu antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdüren sporcular, bu ay içerisinde Erzurum’da yapılacak olan yarışma için tırmanış antrenmanı ve sert zemin de kayma yaptılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve Dağ Kayağı Antrenörü Ahmet Duran yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi;

“HADAK olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Gün içerisinde dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve eğimde sert zeminde kayak yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katıldık. Burada 5 madalya ve dereceler elde ettik. HADAK olarak üç yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Bundan sonraki faaliyetlerimizde Milli Takım seçmelerimiz var. Mart ayında Erzurum’da bir yarışımız daha var. Bu bağlamda alınan sonuçlara göre Milli Takım aday sporcularımız da belirlenecek.”

Milli sporcu yetiştirmek için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Duran, Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu tarafından önümüzdeki yıl Erciyes Kayak Merkezi’nde Avrupa yarışlarının düzenleneceğini söyledi.

Dağ kayağı yapan sporcularda çalışmalarından bahsederek Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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