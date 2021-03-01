Kocasinan'da sağlıklı nesiller için okullar dezenfekte edildi

Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile 2016 yılında okullarda başlattığı hijyenik temizlik çalışmaları, Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 85 ilköğretim okulunda devam etti. Eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz.” dedi.

Her zaman eğitim alanında yapılan yatırımlara destek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sağlıklı nesiller için 2016 yılından beri yürüttüğümüz hijyen ve temizlik çalışmalarının pandemi ile mücadelede ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Özellikle yıllardır edinmiş olduğumuz bu tecrübeyi sahalarda uyguluyoruz.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız için 20162017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanı sıra mekanların hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Fiziki ve hijyenik temizlik çalışmalarına 2 yıl önce bahçe temizlik uygulamalarını da ekledik. Okullarımızın bahçelerini de ilgili birimlerimiz, temizliğini yapıyor. Hijyen temizliği, pandemi ile mücadele ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Okullarda başlatmış olduğumuz bu hijyen temizliğini bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olduğu kamu alanları başta olmak üzere her alanda gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz.”

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulları dezenfekte edip, hijyen temizliği yaptı.

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