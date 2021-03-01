AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in acı günü

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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in annesi Fatıma Tamer hayatını kaybetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in annesi Fatıma Tamer’in vefatı sonrasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Milletvekilimiz Sayın İsmail Tamer'in annesinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet eylesin inşallah” mesajını paylaştı.

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