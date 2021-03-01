Kayserili okçular Milli Takım kampına katılacak

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Kayserili okçular Gizem Elmaağaçlı ve Egemen Uslu, Okçuluk Milli Takımı kampına katılacak.

Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Grand Prix 1. Ayak Karşılaşması için kampa girecek. Çanakkale’de kampa girecek olan Okçuluk Milli Takımı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Gizem Elmaağaçlı ve Egemen Uslu da kampa katılacak.

Kamp 15 Mart tarihine kadar devam edecek.

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