AGÜ Rektöründen Büyükkılıç'a veda ziyareti

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nu makamında kabul etti.

2013 yılından beri Abdullah Gül Üniversitesi’nin rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu.

Görev süresinin dolması nedeniyle görevini bırakacak olan Sabuncuoğlu, Büyükkılıç’a, AGÜ’de bilimsel ve araştırma alanlarında bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığı sürede uyum içerisinde çalıştığımız Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu hocam veda ziyaretinde bulundu. Kıymetli hocama bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.

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