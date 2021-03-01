Bu araç Melikgazi'de örnek, Türkiye'de tek

Yaptığı referans çalışmalar ile örnek olan Melikgazi Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan tazyikli yıkama ve kumlama aracı ile hem pazar yerleri dezenfekte ediliyor hem de tarihi mekanların duvarlarına yazılan yazılar siliniyor.

Melikgazili vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için ilk olan birçok yeni iş makinelerini ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kendine ait motoru olan caddeleri yüksek tazyikli suyla yıkayan bu yeni aracımızla özellikle 29 adet pazar yerlerimizin temizliğini yapıyoruz. Yüksek basınç ve sıcak su ile sokak ve caddeler, pazar yerleri temizleniyor. Kumlama yöntemiyle duvar ve tarihi mekânların yüzey temizliğini yapıyoruz. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, yapıya zarar vermeden eserlerin üzerindeki yazıları temizliyoruz. Görsel kirliliği de önlemiş oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak geçen yıl içinde 48 adet son teknoloji olan yeni araçları filomuza kazandırdık. Basınçlı temizlik aracımız birçok belediyemiz tarafından örnek alınıyor merak ediliyor. Çünkü bu araç Türkiye’de tek. Ve birçok faydalı özelliğe sahip.” dedi.

Tazyikli, yüksek basınçlı yıkama aracı 39 hp motor gücünde 800 litre temiz su depolu, dakikada 70 litre ve 200 bar gücünde yüksek basınç pompasına sahip 80 metre hortum makaralı ve kullanılan suyu 75 derece ısıtma sisteminde çok maksatlı mini kombine buharlı olarak çalışıyor.

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