32 Derslikli okul hızla yükseliyor

Talas Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Mevlana Mahallesindeki 32 derslikli ilkokul inşaatı bütün iklim koşullarına rağmen hızla devam ediyor.

Hulusi Akar Bulvarı yakınlarındaki 4 bin 500 metrekare alanda temeli Ekim ayında atılan 5 katlı okul inşaatında 4 katın kaba çalışması tamamlandı.

Soğuk ve kar yağışlı günlerde dahi çalışmaları süren okul bodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte toplam 5 kattan oluşacak. Ayrıca modern yapıdaki mimarili okulda 2 laboratuvar, 2 atölye, 2 kütüphane odası ve öğretmenler odası gibi bölümler yer alacak.

“YAPIMINA HIZLA BAŞLADIK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Yasal görevimiz olmasa da eğitime destek olmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bu kapsamda Mevlana Mahallesi’nin ihtiyacını karşılamak amacıyla Ekim ayında 32 derslikli ilkokulun temelini atmıştık. Şu anda kaba inşaatın büyük bölümü tamamlandı. İnşallah kısa sürede bitirerek eğitim camiasının hizmetine sunacağız.” dedi.

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