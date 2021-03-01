ERÜ’de “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” Konulu Konferans Düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ’de “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” Konulu Konferans Düzenlendi

İHA

ERÜ’de “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim” konulu konferans düzenlendi.
Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili etkinliğin açılış konuşmasında amaçlarının düzenlenen etkinlik ile öğrenciler ile bir araya gelmek olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yaptığı konuşmasında konferansın düzenlemesine katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek, etkinlik sayesinde öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirti.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak, öğretim üyelerine uzaktan eğitim ile alakalı sürekli eğitimler verildiğine dikkat çeken Rektör Çalış, şunları kaydetti:
“Pandemi nedeniyle eğitimöğretimde bazı değişikler yapmak zorunda kaldık. Pandemiden sonra dünya yeni bir düzene girdi. Sadece üniversiteler değil, birçok ülke ve kurumlar bazı yeni alışkanlıklara alışmak zorunda kaldı. Buda insanları yeni hedeflere, yeni tedbirler ile önlem almak zorunda bıraktı. Bu bağlamda üniversite olarak bahar döneminde yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak ve öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmak için pandemi nedeniyle yüz yüze olmasa bile uzaktan eğitimde verebileceğimiz en kaliteli eğitimi verebilmek için elimizden geleni yaptık. Bu konuda fiziki alt yapımızı geliştirdik. Özellikle öğretim üyelerimize uzaktan eğitim ile ilgili eğiticilerin eğitimi çalıştayı ve eğitimleri düzenledik. Bu konuda çalıştay yapan Türkiye’de ilk üniversite Erciyes Üniversitesi oldu. Bizler, kendi öğretim üyelerimize uzaktan eğitim ile alakalı eğitimler vermeye de devam ediyoruz. Bu konuda da oldukça önemli yol almış durumdayız. Bunu gururla söyleyebilirim. Tabi ki, gönül ister ki yüz yüze eğitim olsun. Biz öğrencilerimizi kampüs içerisinde görmek istiyoruz. Öğrencisiz kampüs hiçbir işe yaramıyor. Kampüsler gerçekten öğrencilerimiz için vardır. En kısa zaman da inşallah pandemiden bir an önce kurtulur ve yüz yüze eğitime geçeriz diye ümit ediyoruz”
Açılış konuşmalarının ardından Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senay Yürür “Uzaktan Eğitimden Etkin Şekilde Faydalanmada Bireysel Farklılıkların Önemi”, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Okan Yeloğlu da “İletişimde Teknolojinin Boyutları ve Teknofobinin Üstesinden Gelinmesi” konusundaki konuşmaları ile uzaktan eğitim sürecinde etkin iletişim konusunda katılımcılara bilgiler verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükkılıç, Roman gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Roman gençleri ağırladı
32 Derslikli okul hızla yükseliyor
YEREL HABERLER 32 Derslikli okul hızla yükseliyor
Bu araç Melikgazi'de örnek, Türkiye'de tek
YEREL HABERLER Bu araç Melikgazi'de örnek, Türkiye'de tek
AGÜ Rektöründen Büyükkılıç'a veda ziyareti
YEREL HABERLER AGÜ Rektöründen Büyükkılıç'a veda ziyareti
Kayserili okçular Milli Takım kampına katılacak
YEREL HABERLER Kayserili okçular Milli Takım kampına katılacak
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in acı günü
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in acı ...
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Kocasinan'da sağlıklı nesiller için okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da sağlıklı nesiller için okullar ...
Yahyalı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı
HADAK Avrupa yarışlarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER HADAK Avrupa yarışlarına hazırlanıyor
Şehit Özgür Çelik ve Şehit Ali Taşöz dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Özgür Çelik ve Şehit Ali Taşöz dualarla anıldı
Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü bitkisel dezenfektan üretti Kayseri'de 'moringa' bitkisinden alkolsüz ve kimyasal maddesiz dezenfektan üretildi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler ilki başardı, sıfır alkollü ...
Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
Melikgazi'nin tarihi animasyonları ilgiyle izleniyor
YEREL HABERLER Melikgazi'nin tarihi animasyonları ilgiyle izleniyor
Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'bel fıtığı' uyarısı
Büyükşehir Kütüphaneleri 775 kişi ağırladı, 260 bin ödünç kitap verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Kütüphaneleri 775 kişi ağırladı, 260 bin ...
Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı
Spor A.Ş. yüzücüleri başarı için kulaç attı
YEREL HABERLER Spor A.Ş. yüzücüleri başarı için kulaç attı
A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor
YEREL HABERLER A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya ...
A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor
YEREL HABERLER A400M'nin retrofit faaliyetleri İspanya ve Almanya ...
Yöresel Ürünler Fuarında Ayçiçek yağı 49 TL Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: “Kaliteli ve onaylı ürünleri ucuza vatandaşla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler Fuarında Ayçiçek yağı 49 TL Sun ...
Jandarmadan bonzai operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan bonzai operasyonu
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den çiftçilere TARSİM uyarısı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den çiftçilere TARSİM ...