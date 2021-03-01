Uyuşturucu satıcısı 4 şahsa toplamda 56 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri’de çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ile yakalanan 4 uyuşturucu tacirine toplamda 56 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan D., Selim Y., Sedat S. ve Metin Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme savcısı mütalaasında, tutuklu bulunan 4 sanığın ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar mütalaayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep ettiler.
Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıklar Serkan D. ve Metin Ö.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezası ve 37’şer bin TL para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca heyet, tutuklu sanık Selim Y. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay ve 13 bin TL para cezası verirken, tutuklu sanık Sedat S.’ye de ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasının yanında 13 bin TL’de para cezası verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.