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Kayseri’de MEGİP Kurumlar Arası Ortak Çalışma Protokolü imzalandı İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: “Protokol ile bir adım öteye giderek süreci hızlandıracağız” KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “İşçisizlik sorununa çözüm bulmalıyız”

İHA

Kayseri’de MEGİP Kurumlar Arası Ortak Çalışma Protokolü imzalandı İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: “Protokol ile bir adım öteye giderek süreci hızlandıracağız” KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “İşçisizlik sorununa çözüm bulmalıyız”

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolü uygulanmasına ilişkin Kurumlar Arası Ortak Çalışma Protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, “Protokol ile bir adım öteye giderek süreci hızlandıracağız” dedi.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HAS Çelik Fabrikası Konferans Salonu’nda gerçekleşen imza törenine İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, KTB Başkanı Recep Bağlamış, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, fabrika yönetim kurulu ve basın mensupları katıldı.
Bu proje ile eğitim görecek kursiyerlerin alanlarına uygun yerlerde eğitim alacaklarını söyleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, “MEGİP projesi kapsamında, kamu özel sektör işbirliğinde düzenlenecek meslek edindirme kurslarının eğitim planının oluşturulması ve kurs sonrasında başarılı olan kursiyerlerin Kayseri Üniversitesince sertifikalandırılmalarını kapsayan kurumlar arası ortak çalışma protokol imza törenine hoş geldiniz. Şehrimizin saygın kurumlarıyla birlikte bugün imzalayacağımız sertifika imza protokolünün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Toplumumuzda mesleksiz ve işsiz çok sayıda insanımız bulunmaktadır. Bu yüzden mesleki eğitim bu noktada oldukça önem arz etmektedir. MEGİP Protokolünün imzalanmış olması, meslek öğrenmek isteyen ve dezavantajlı grupların istihdama katılmasına önemli katkı sağlayacaktır. MEGİP Protokolünün istihdam sorunun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Projenin içerisinde yer alan teorik ve uygulamalı eğitim, kalifiye eleman yetiştirme amacına önemli bir katkı sunacaktır. Bugün iş dünyamızın önem verdiği hususların başında kalifiye eleman gelmektedir. MEGİP projesiyle eğitim görecek kursiyerlerimiz, normal ve uygun yerlerde işin ehli insanların yanında alacakları ön eğitim ile yetiştirilecek. Ardından gerek sektör nezdinde gerekse de kamuda uygun iş alanlarında istihdam edilecek niteliğe kavuşmuş olacaklar. Yetiştirilen kursiyerler, sektörde bir şekilde kalifiye eleman olarak girebilecektir. Yeni dönemde özellikle gençlerimizin istihdam edilmesi üzerine elimizde gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Baktığımızda şehrimiz bir sanayi ve üretim şehridir. İmzalanan protokol birlikte, kalifiye eleman yetiştirme maksadıyla eğitim alacak personeller ihtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik kazanacak. Diploma sahibi her gencimizi kendi ihtisas alanına uygun iş bulması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler arkadaşlarımızla hep birlikte, İnsana yatırım odaklı projeler üretmeye özen gösteriyoruz. İlimizin kalkınması adına, elimizde bulunan beşeri sermayenin gücünü doğru kullanarak kentin avantajına çevireceğiz. Başarılı olan kursiyerlerimizin Kayseri Üniversitemiz tarafından sertifikalandırılması projemize ayrıca önem kazandırmaktadır. Bu anlamda Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Sözlerime son verirken projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
MEGİP Projesi’nde üniversitenin de bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Biz bu projeye çok önem veriyoruz. Türkiye’de bir işsizlik sorunu var ama bu sorunun içerisinde de nitelikli eleman sorunu da hat safhada. Bu nedenle biz bu projelere masa başı değil, saha projesi olarak bakıyoruz. Bu yönden istediğimiz ve arzu ettiğimiz sıkıntıların daha çok giderilebilmesi için de her bireyin hem aile ekonomisine hem Türkiye ekonomisinin kalkınmasına azami derecede katkı verebilecek, saygın birer iş insanı ve çalışan olmasını arzu etmekteyiz. Bu nedenle bu gerçekten önem verdiğimiz bir proje. Burada emeği geçen İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kayseri Üniversitesi’nin iş birliğinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. En önemli şey yatırım, üretim ve istihdam diyoruz. Hele de yaşadığımız bu sıkıntılı süreç içerisinde de her şekilde destek veren iş insanlarının da önünü açmak için her projeye de destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
İşçisizlik sorununa bu proje ile çözüm getirilebileceğini söyleyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bildiğiniz gibi bu proje ilk olarak İstihdam seferberliği kapsamında, 14 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen “İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni”nde İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanmıştı. Protokol kapsamında bu güne kadar işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde eleman yetiştirmek üzere birçok meslek edindirme kursları düzenlenmiş, akabinde kursiyerlerimiz Halk Eğitim Merkezlerince sertifikalandırılarak en az yüzde 50’si kursu düzenleyen firma bünyesinde istihdam edilmişti. Bugün burada imzalayacağımız protokolle aslında projeyi bir adım daha öteye taşımış, özellikle sanayi ve imalat sektörüne ağırlık vermiş olacağız. Bu protokolün sanayicilerimizin ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın işçisizlik sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Eleman sıkıntısı çeken tüm üyelerimize bu protokolden yararlanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Bu kursların düzenlenmesinde emeği geçen, başta İŞKUR İl Müdür Vekilimiz Ayşe Hanıma ve İl Çalışma Grubu Üyelerine teşekkür ediyorum. Kurs sonrasında başarılı olan kursiyerlerin Kayseri Üniversitesince sertifikalandırılmalarına imkan tanıyan Sayın Rektörümüze ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte, üretime istihdama, dolayısı ile şehrimiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ben bu protokolün sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Proje ile işsizlik sorununu çözmede bir adım daha öteye gidileceğini belirten İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak da, “Bildiğiniz gibi işgücü piyasası iş arayanın, özel sektör işverenin İŞKUR’un ve bununla birlikte oda ve borsaların yer aldığı sivil toplu kuruluşlarının eğitim ayağını oluşturan üniversitelerimizin rol aldığı aktif bir ortamdır. Kayseri’de istihdamı arttırmak, iş dünyasını güçlendirmek, işsizlerin niteliklerini geliştirmek ve tüm paydaşların Tüm paydaşların ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamak için protokol hazırladık. Düzenlemiş olduğumuz bu protokolle amacımız zaten başarılı bir şekilde yürütülen ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği projesini’ Kayseri Üniversitesini de dahil ederek bir adım öteye taşıyıp bürokrasiyi azaltmak ve süreci hızlandırmaktır. Teorik ve Uygulamalı eğitimleri içeren MEGİP ile istihdam, garantili meslek eğitim kursumuz bünyesinde İŞKUR, Sanayi Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nın katılımıyla oluşturulan İl Çalışma Grubu toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmekte ve açılacak kursları değerlendirmektedir. Kurumumuz tarafından her yıl düzenli olarak işverenlik bire bir yapılan iş gücü, piyasa araştırmaları, açık iş araştırmaları, oda ve borsaların üyelerinden gelen talepler, işverenlerden gelen talepler titizlikle incelenmekte ve kurslar tarafımızca açılmaktadır. Böylece iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacı bir nebze olsun karşılanmaktadır. Kursiyerlere günlük 108 TL cep harçlığı ödemekte ve Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırmaktayız. Bu doğrultuda son 2 yılda 2 bin 556 kişi MEGİP kapsamında kursa dahil edilmiş ve istihdama kazandırılmıştır. İmzalayacağımız bu protokolün hazırlanmasında emeği geçen ve desteklerini bizden esirgemeyen başta rektörümüze, oda ve borsa başkanlarıma, işin mutfağında süreci başarıyla yöneten tüm çalışma grubu üyelerine ve ayrıca bizi burada misafir eden ev sahibi ‘Demiryaka Holding’ yönetim kurulu başkanına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.
İŞKUR’un bu kurslarla beraber kuruluşları bir araya getirerek nitelikli faktörler oluşturduğunu söyleyen KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa da, “Ben İŞKUR’u tebrik ediyorum. İş dünyasının değişik unsurlarını, odaları bir araya getiriyor, iş dünyasını bir araya getiriyor, üniversiteyi bir araya getiriyor ve daha nitelikli üretim faktörlerinden birisi de biliyorsunuz emek. Emeğin daha nitelikli hale gelmesi için ve değişen koşullarda bu işin sürdürülebilir olması için, işi buldu istihdam edildi değil, süreçler ve ihtiyaçlar değişiyor. Bu değişen koşullara bağlı olarak da eğitim vazgeçilmezimiz. Ben bu projede emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
İmza töreni konuşmaların ardından yapılan plaket töreni ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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