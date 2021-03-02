Ölü bulunan şahsın 4 gün önce intihar ettiği belirlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar eden şahsın cenazesi 4 gün sonra bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi'de meydana gelen olayda, İ.A. (29) çalıştığı tamirhanenin 3. katında çalışanlar tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. 4 gün önce intihar ettiği belirlenen İ.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.