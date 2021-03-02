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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne uya olduğu belirlenen bir kişi Yeşilhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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