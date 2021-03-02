Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne uya olduğu belirlenen bir kişi Yeşilhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.