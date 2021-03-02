Başkan Yalçın Boşnakları ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü münasebetiyle Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Bulduk ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Bosna Hersek’in bağımsızlık gününü kutlayan Başkan Yalçın, “1 Mart 1992, BosnaHersek’in eski Yugoslavya’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettiği gün. Tebrik ediyor ve ebed müddet varlığını sürdürmesini diliyorum. Bu vesile ile de bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i şükranla anıyor, savaşta hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum” dedi.

Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Bulduk da Başkan Yalçın’ın kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “1 Mart bizim için önemli bir gün. Bosna Hersek’in bağımsızlığını ilan ettiği gün. Bu anlamlı günü unutmayarak bizi burada ağırlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Kendileri derneğimize yakın ilgi gösteriyor. Ondan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dernek Başkanı Bulduk, günün anısına Başkan Yalçın’a bir de teşekkür plaketi takdim etti.

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