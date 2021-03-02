Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 askeri personel gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şüphelilerin, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı operasyonunda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2021-03-02 10:54:15



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