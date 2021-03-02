Kayseri’de 158 bin 155 öğrenci eğitime başladı

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Kayseri’de 158 bin 155 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak alınan kararları açıklamasının ardından turuncu kategoride bulunan Kayseri’de yüz yüze eğitim başladı.

Kayseri’de okul öncesi 18 bin 10, ilkokulda ise 97 bin 326, ortaokul 8. Sınıf ve Özel Eğitim Okulları ve sınıflarında 23 bin 585 ve orta öğretim 12. Sınıflarda ise 19 bin 234 öğrenci olmak üzere toplam 158 bin 155 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

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