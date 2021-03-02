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Salgın süreci evlilik sayılarını düşürdü TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “2020 yılında hem Türkiye genelinde hem de Kayseri’de son 20 yılın en düşük evlenme sayıları gerçekleşti”

İHA

Salgın süreci evlilik sayılarını düşürdü TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “2020 yılında hem Türkiye genelinde hem de Kayseri’de son 20 yılın en düşük evlenme sayıları gerçekleşti”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Mustafa Uslu, 2020 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Uslu, “2020 yılında hem Türkiye genelinde hem de Kayseri’de son 20 yılın en düşük evlenme sayıları gerçekleşti” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. 2020 yılı boyunca Türkiye’de evlenme sayısı yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 olurken, ilimizde ise yüzde 10,2 azalma ile 8.582 adet evlilik gerçekleşti. 2020 yılında ülke genelinde ilk evlenme yaşının erkeklerde ortalama 27,9 olurken kadınlarda ise 25,1 olduğunu söyleyen, Uslu “2020 yılında kaba evlenme hızının Kayseri için binde 6,1, Türkiye için ise binde 5,8 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ortalama ilk evlenme yaşı verilerine göre ilimiz genelinde erkekler kadınlara göre daha geç evleniyor. Kayseri’de erkeklerin 2020 yılı için ortalama ilk evlenme yaşı 27,3 olurken, kadınlarda ise bu 24,4 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı Türkiye geneli ile kıyaslandığında ise gerek erkek, gerekse bayan hemşerilerimizin ülke ortalamasına göre daha erken evlendiğini görüyoruz. Çünkü ülke genelinde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9, kadınlarda ise 25,1 şeklinde gerçekleşti“ ifadelerini kullandı.
Kayseri için gerçekleşen boşanma sayının son 7 yılın en düşük değeri olduğunu vurgulayan Mustafa Uslu, “Kayseri’de 2020 yılındaki boşanma sayısının yüzde 2 oranında azalarak 2 bin 567 olduğunu, Türkiye genelinde ise yüzde 14’lük bir azalma ile 135 bin 022 olarak gerçekleşti. İlimiz genelindeki boşanmaların yüzde 41’inin evliliklerin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Türkiye geneli için bu oran yüzde 35 civarında. Yine Kayseri için, boşanmaların yüzde 18’i ikinci 5 yılda, yüzde 15’i de üçüncü 5 yıl içinde meydana gelmiş olup, geriye kalan yüzde 26’lık boşanma olayı ise 15 yıldan daha uzun süreli evli çiftler arasında gerçekleşti. Kaba boşanma hızında ise Kayseri’nin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu göze çarpıyor. 2020 yılında ülke genelinde binde 1,67 olan kaba boşanma hızı, İlimizde binde 1,81 oldu” dedi.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu sözlerini, “Allah tüm evli çiftlerimize karşılıklı sevgi, muhabbet ve güzel bir geçim ihsan etsin. Evlilik hayali kuran hemşerilerimize de gönüllerine göre hayırlı birer kısmet nasip olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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