Kayseri’de yeme-içme mekanları hizmete açıldı Mekanlar HES kodu ile yüzde 50 kapasitede hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılan kabine toplantısının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında olan yeni normalleşme açıklamalarından sonra, Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeme içme mekanları saat 07.0019.00 arasında sınırlı olarak hizmete açıldı. Ayrıca hizmet verecek iş yerleri de HES kodu ile yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edebilecek.

Açılacak mekanların yüzde 50 kapasite ve HES kodu ile müşteri kabul edeceğinin belirtildiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yemeiçme yerlerinin (Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde masasandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.0019.00 saatleri arasında çalışmasına ve saat 19:0021.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gelal şeklinde çalışmasına, 21.0024.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışmasına, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin kapalı tutulmasına, (Mevcut uygulamanın devamı) belirlenen kapasite oranlarına göre 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yemeiçme yerleri 19:0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yemeiçme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masakoltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ilimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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