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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüksek riskli iller kategorisindeki Kayseri'de yüz yüze eğitim başladı

Risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Eğitime başlayan öğrenciler, aileleri ile birlikte okulllarına geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli şekilde sıraya giren öğrenciler, ateşleri ölçülerek dezenfekte edilen okula girdi. Sınıflara geçen öğrenciler, giriş ve koridorlara konulan dezenfektanlarla ellerini temizledi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-03-02 12:46:33



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