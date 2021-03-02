KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüksek riskli iller kategorisindeki Kayseri'de yüz yüze eğitim başladı
Risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Eğitime başlayan öğrenciler, aileleri ile birlikte okulllarına geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli şekilde sıraya giren öğrenciler, ateşleri ölçülerek dezenfekte edilen okula girdi. Sınıflara geçen öğrenciler, giriş ve koridorlara konulan dezenfektanlarla ellerini temizledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okula gelen öğrencilerden görüntü
Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması
Öğrencilerin okul içine girmesi
Diğer görüntüler
Süre : 2.39 Boyut 298 MB
Haber Kamera: : Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-02 12:57:43
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