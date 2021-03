Büyükşehir kontrollü normalleşmede her alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinde her alanda tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutacaklarını belirterek, toplu ulaşım başta olmak üzere kamuya açık alanların dezenfekte işlemlerinin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, yeni kontrollü normalleşme süreci ile ilgili alınan kararların ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Risk haritasında Kayseri’miz turuncu yani yüksek riskli olarak görülüyor. Hedefimiz turuncudan bir an önce kurtulabilmek ve daha sağlıklı bir Kayseri’de huzur içinde yaşayabilmemiz için elbirliğiyle hareket etmektir. Her şey bizim elimizde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyar ve tedbirleri elden bırakmazsak, şehrimizdeki riski düşürür ve kısıtlamalardan tamamen kurtuluruz. Tüm hemşehrilerime anlayış ve destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araç ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırırken, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart 2020’den itibaren aynı teyakkuz durumu ile pandemi sürecini yönettiklerini ifade etti.

Günlük olarak araçların ve istasyonların dezenfekte edildiğini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamu kuruluşu olarak sayın Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız ve bilim kurulu üyelerimizin tedbir, tavsiye ve genelgelerini eksiksiz olarak uygulamaya koyduk. Tedbir alınan en önemli alanlardan birisi de toplu ulaşım araçlarıdır. Her gün onbinlerce hemşehrimizin kullandığı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Bir doktor olarak söylüyorum, maske ve mesafenin yanı sıra temizlik de pandemi ile mücadelenin en önemli tedbir unsurudur. Her araç günlük olarak dezenfekte edilirken, tramvay istasyonları ve otobüs duraklarında da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor.”

