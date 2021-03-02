Başkan Palancıoğlu, "AB Konseyi Türkiye Ulusal Heyeti'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çevrimiçi olarak düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yedi yıldır Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile Türkiye ulusal heyetinde görev yapmaktayım. Türkiye'de 18 belediye başkanı ve meclis üyesi, parti dağılımlarına göre Avrupa konseyinde temsil edilmekte. Toplam 47 ülkeden 200 üyenin bulunduğu Avrupa Konseyi’nde biz de Türkiye'yi temsil eden belediye başkanlarından bir tanesi olarak görevimizi yerine getiriyoruz. Bu sene de tekrar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi'ne Belediye Başkanı olarak asil aday olarak seçildim. İnşallah önümüzdeki 4 yıl boyunca da yine bu göreve devam edeceğiz. Türkiye'nin meselelerini Avrupa Konseyi’nde savunacağız, kendimizi aktaracağız. Burada tüm siyasi partilerin ulusal heyet ile el ele vermesi ve Türkiye'nin menfaatleri yönünde çalışma yapmasını son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başkanlığında, yeni üyeler, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı üyeleri ile birlikte toplantı yaparak yapacağımız çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Özellikle pandeminin bitmesi ile birlikte Avrupa'da Fransa'nın en önemli şehirlerinden Strazburg’da toplantılara katılmaya devam edeceğiz. Bu toplantılara her sene en az 2 defa katılım sağlıyoruz. Brüksel'deki ve diğer ülkelerdeki toplantılara da katılarak Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Yapacağımız yeni çalışmaların hayırlı olmasını, ülkemize menfaatler getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

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