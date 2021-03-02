Pandemi döneminde Melikgazi'den şehir hastanesine motorlu hasta yatağı desteği

Melikgazi Belediyesi Kayseri Şehir Hastanesi’ne pandemi yoğun bakımında kullanılmak üzere 20 adet motorlu hasta yatağı aldı.

Korona virüsle mücadelede en zor günlerin geride kaldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bundan sonra bizi daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. El ele vermeye, el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı. Her zaman sağlıkçılarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz. Pandemi yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 20 adet motorlu hasta yatağı aldık. Şehir hastanesine teslim ettik. Hem toplum, hem de devletin tüm kurumları olarak bizlerin sağlığı için büyük emek veren sağlık merkezlerimize destek olmalıyız. Unutmamalıyız ki; bu süreçte en çok ihtiyacın arttığı yerler arasında sağlık kurumları var. Salgına karşı verdiğimiz savaşı ancak böyle dayanışma içinde kazanabiliriz. Ayrıca ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik ve dezenfekte çalışmaları konusunda büyük destek sağladık. Bu mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

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