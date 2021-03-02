Hayırsever Şaşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Hayırsever iş adamı Ali Atay Şaşoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti. Şaşoğlu’nun cenazesi öğle namazının ardından Hacılar Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi’nde bir süredir tedavi gören ve 77 yaşında hayatını kaybeden Ali Atay Şaşoğlu’nun cenazesini, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan kıldırdı. Hacılar Cami Kebir’de kılınan cenaze namazına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya’nın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri ile Şaşoğlu Ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ali Atay Şaşoğlu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Hacılar Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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